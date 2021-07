Feux d'artifice : l'autre festival de Cannes

Quand la baie de Cannes célèbre l'amour, il suffit de quelques cœurs dessinés dans le ciel pour que tous les regards se figent. Surtout, ne pas rater une miette de ce spectacle. Pendant 20 minutes, les artificiers nous emmènent dans l'univers du cinéma romantique, avec des musiques bien connues de tous. "Ça m'a rappelé des souvenirs plutôt sympathiques", se réjouit une spectatrice. Alors certains les fredonnent, tandis que d'autres se laissent aller à quelques pas de danse. Le spectacle du soir fait partie des six prétendants au prestigieux prix Vestale d'Argent décerné par un jury. Les dizaines de milliers de spectateurs, eux, semblent conquis. "En densité et en originalité, c'est vraiment exceptionnel" ; "Je pense que c'est le plus joli que j'ai vu. Dommage qu'il y a eu un peu de fumée" ; ''J'ai beaucoup aimé. Les musiques étaient très bien", lancent certains. Tous pourront choisir leurs feux d'artifice favoris sur Internet. Il se peut que les thèmes de l'amour fassent chavirer les cœurs et les votes des spectateurs.