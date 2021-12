Feux de cheminée : les précautions à prendre

Allumer sa cheminée ou son poêle à bois est un réflexe quotidien. Un geste réconfortant mais qui peut être dangereux. A l'approche de l'hiver, les pompiers de Haute-Garonne sont appelés à de nombreuses reprises pour des incendies de cheminée. Ces feux sont provoqués par l'accumulation de suie dans le conduit. Les flammes peuvent se propager à la maison via les poutres ou l'isolation. Dans ce village, les habitants sont conscients du danger mais beaucoup avouent ramoner eux-mêmes. "On s'en prémunit en faisant du ramonage mécanique" ; "je passe l'aspirateur de sorte que tout soit propre", confient quelques-uns. Cela est pourtant insuffisant. Passer par un professionnel est obligatoire. En décembre, Cédric Garric multiplie les interventions. Coût du ramonage : 70 euros. Selon les communes et le type de cheminée, cette opération est obligatoire une à deux fois par an. "L'idée reste que la quantité de suie qui est à l'intérieur d'un conduit ne devienne pas trop importante", explique Cédric. Autre conseil pour éviter les risques : ne pas mettre n'importe quoi dans le feu. Le mieux reste la traditionnelle bûche et le petit bois pour allumer la flamme, à choisir bien sec. TF1 | Reportage M.Chaize, F. Guinle