Feux de fayes : la tradition des flammes

À la nuit tombée, ils forment des cercles de lumière. Leurs torches percent l'obscurité une fois par an le 25 décembre. C'est une tradition jurassienne vieille de plusieurs siècles qui commence quelques jours plus tôt. Dans un atelier, Bernard et Bruno préparent les fayes. Ce sont des branches coupées pour être transformées en torches. Jour de Noël, il est 20 heures. La tradition des fayes démarre. Chacun plonge sa torche dans le feu pendant quelques minutes puis forme des ronds pour faire signe aux villages alentour. Ils ne sont pas les seuls à le faire. Les villages se connectent et fêtent ensemble le solstice d'hiver, passage vers le retour des jours plus longs. Cette fête païenne n'a jamais quitté ces villages. Toutes les générations s'y retrouvent. Quelques calories de perdues pour un moment convivial sans pareil, bien au chaud près du feu. C'est un plaisir éphémère, car le feu couve déjà. Il ne reste que quelques instants pour adresser un dernier au revoir à l'année passée. TF1 | Reportage I. Blonz, L. Gorgibus