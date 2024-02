Feux de forêt : au moins dix morts au Chili

Des flammes incontrôlables, un incendie qui se propage à toute vitesse, 7 000 hectares ont déjà brûlé dans la région de Valparaiso. Les pompiers ont été mobilisés toute la nuit pour évacuer les habitants. Certains n'ont pris que quelques affaires dans un sac. Sur les routes, d'autres fuient face à des montagnes de feu. "La cause de ces incendies est claire, c'est la météo et la chaleur extrême de ces derniers jours", affirme Paula Gutierrez, déléguée présidentielle. Il fait plus de 40 degrés depuis mercredi. En cette période estivale, la station balnéaire de Viña del Mar est bondée de touristes, où un imposant nuage de fumée assombrit le ciel. Le président chilien a décrété l'état d'exception pour mobiliser tous les secours nécessaires. "Nous avons des rafales de vent entre 40 et 50 km/h, ce qui soulève des feuilles, des branches, des bouts de bois", déclare Leonardo Moder, directeur régional. Le pays fait face à une sécheresse extrême, provoquée par le phénomène météorologique El Niño. C'est une vague de chaleur qui a déclenché d'autres incendies dans le sud du pays. Dix personnes sont mortes. À cette heure, ce bilan reste provisoire. TF1 | Reportage M. Guénégan, E. Zonghero