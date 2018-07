Feux de forêt : les pompiers restent sur le pied de guerre dans le sud du pays

Le Vaucluse a été particulièrement touché par les incendies de forêt en 2017. Dans ce département, 12 000 hectares sont partis en fumée au mois de juillet. Les pompiers se préparent donc à une nouvelle saison en s'équipant de nouveaux vêtements, dont des vestes jaunes plus légères et plus protectrices. Cet été, ils comptent encore plus sur l'aide des agents forestiers qui sont capables d'intervenir rapidement sur un feu naissant. Lors des journées à risque, 160 pompiers seront mobilisés dans le Vaucluse. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 13/07/2018 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 13 juillet 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.