Feux de forêt : un week-end à hauts risques

Pour la plupart des gens, les grosses chaleurs du printemps sont synonymes de détente. Pas pour Anthony qui vit dans une maison au milieu d'une pinède de Sausset-les-Pins (Bouches-du-Rhône). Il a débroussaillé son terrain, car c'est obligatoire. Il a aussi deux points d'eau à disposition des pompiers en cas d'incendie. Et surtout, il a mis le strict nécessaire à emporter dans un tiroir si les flammes approchent. Sausset-les-Pins a été frappé par trois incendies majeurs ces dix dernières années. Alors pour ses habitants, ce week-end de forte fréquentation touristique fait craindre le pire. "Les gens ne sont pas raisonnables. L'autre fois, on suivait une voiture et ils jettent les mégots par les fenêtres", confie l'un d'entre eux. À la caserne de Sausset-les-Pins, les camions sont prêts à intervenir pour ce week-end à haut risque. Tous les facteurs sont réunis pour un cocktail explosif : une sécheresse aiguë des végétaux, des rafales de mistral jusqu'à 75 km/h samedi et des températures très élevées, y compris la nuit. Dans le département, 100 pompiers supplémentaires sont mobilisés. Ils appellent à la plus grande prudence. Reportage > TF1 | Reportage F. Miara, E. Pépin, H.P. Amar