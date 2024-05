Feux de forêts au Canada : évacuations en cours

C'est une histoire qui semble interminable. Des Canadiens sont obligés de fuir les flammes et les épaisses fumées. Nous sommes en Colombie-Britannique autour de Fort Nelson, où près de 3 000 personnes ont reçu l'ordre d'évacuer. "Pour l'instant, ça va. On a dû pomper près de douze heures et utiliser des millions, des millions de tonnes d'eaux. On a arrosé tous nos bâtiments", confie un habitant. Des rafales jusqu'à 70 kilomètres à l'heure attisent les flammes et compliquent le travail des pompiers. Plusieurs villes ont connu des records de température pour un mois de mai, et les autorités tentent de rassurer les habitants, comme ici à Alberta. Sur cette carte, on peut observer les centaines de feux et de fumées qui progressent principalement dans le nord-ouest du Canada. L'hiver n'a pas totalement éteint les nombreux foyers qui s'étaient développés en 2023. Des centaines de pompiers français étaient venus prêter main-forte, comme ceux de Montpellier. Le gouvernement canadien qualifie ces conditions de "sécheresse extrême" et s'inquiète pour l'été à venir. TF1 | Reportage Y. Hovine