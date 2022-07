Feux en Gironde : l’inquiétude des touristes et des habitants

Ce mercredi matin, un épais nuage de fumée recouvre la forêt de pins de Biscarrosse. L'incendie est à une vingtaine de kilomètres de là, mais un vacancier s'inquiète déjà. "Quand on s'est levé ce matin, en fait, on a vu de la fumée partout. Déjà, hier soir, ça a commencé avec beaucoup d'incendies de l'autre côté là-bas", raconte-t-il. Aux abords des campings de la commune landaise, la promenade à vélo au milieu des pins devient anxiogène. "Ce matin, on se demandait s'il y avait un feu dans le quartier, car ça sentait beaucoup la fumée", "ça sent la fumée, le ciel est chargé, le ciel est voilé, c'est assez pesant", confient des vacanciers. Même inquiétude dans une boulangerie à la veille d'un long week-end estival. "C'est compliqué l'atmosphère, les gens en parlent beaucoup", lance Élodie Louvel, la vendeuse. Ce midi, le feu continue de progresser du côté de la Gironde. Mais les pompiers indiquent qu'il ne menace pas le département des Landes pour le moment. TF1 | Reportage V. David, J. Thieux