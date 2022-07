Feux en Gironde : trois nouveaux villages évacués

À la hâte, ce lundi matin, Fabienne réunit quelques affaires dans un sac, car elle a reçu l'ordre d'évacuer au plus vite. "Je ne m'attendais pas à ça et je suis un peu stressée. C'est la première fois de ma vie que ça arrive", affirme-t-elle. Dans le village de Budos, les gendarmes font du porte-à-porte dans l'objectif de vider le bourg de ses 700 habitants avant seize heures ce soir. "Nous, on ne pensait pas qu'on devait évacuer, car on ne voit plus de fumée du tout. On pensait que ça partait vers Cabanac. Donc, là, on est un peu surpris", lance une habitante. Effectivement, il n'y a pas de fumée à Budos, car l'incendie est à une bonne quinzaine de kilomètres, mais le vent pourrait tout changer dans l'après-midi. Depuis sept jours, le feu ne cesse de progresser, et certains habitants commencent à craquer. En plus de Budos, les communes voisines de Landiras et Balizac seront évacuées dans la journée, soit 3 500 personnes supplémentaires. TF1 | Reportage G. Guist'hau, N. Forestier