Feux gigantesques : 400 000 hectares ravagés

Dans l'Alberta, depuis déjà dix jours, les pompiers sont à pied d'œuvre pour empêcher la propagation des incendies. Ils ont tout fait pour éviter les dégâts, mais certaines maisons ont complètement été ravagées par les flammes. Il ne reste plus que des cendres. On voit les objets du quotidien qui ont été totalement brûlés. Heureusement, les habitants ne se trouvaient pas chez eux au moment de l'incendie, car ils ont pu être évacués. Sur un secteur, plus de 1 000 personnes ont reçu un ordre d'évacuation obligatoire. Mais désormais, les pompiers estiment que ces résidences sont sauvées et qu'elles ne peuvent plus être menacées par les flammes. Les premiers habitants viennent tout juste de revenir chez eux après plusieurs jours loin de leur base. Actuellement, plus de 700 pompiers sont déployés sur toute la région de l'Alberta, avec cette centaine de feux qui courent encore. Ils ont eu un répit pendant quelques heures avec quelques gouttes de pluie, mais ça ne suffit pas à éteindre les feux. Ils continuent d'ailleurs à travailler sur les braises qui pourraient reprendre à tout moment. Ils s'attendent à rester là pour encore au moins deux semaines, pour contenir totalement les feux. TF1 | Reportage A. Monnier