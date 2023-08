Feux incontrôlables aux portes d'Athènes

Les flammes se dressent à quelques dizaines de mètres de leurs maisons. Avec pour seul moyen de se défendre des branches d’olivier, difficile pour ces habitants de ne pas céder à la panique. Un ordre d’évacuation avait été donné mardi dans une banlieue du Nord-ouest d’Athènes. Environ 25 000 personnes sont concernées, mais certaines ont choisi de rester coûte que coûte. Ils n’auront plus d’autres choix que de partir. La police évacue les lieux en urgence, car le feu est trop proche. Un autre feu progresse dans le quartier voisin. Les reprises de feux se multiplient et les conditions météorologiques sont défavorables. La vitesse du vent est vraiment frappante et les flammes se propagent très rapidement. Une flammèche est devenue en quelques minutes un incendie menaçant. Les maisons ne sont qu’à quelques mètres. Les pompiers peinent à être sur tous les fronts. Ces trois derniers jours, au moins 40 000 hectares ont brûlé en Grèce. TF1 | Reportage S. Chevallereau, C. Blanquart, P. Veron