Feux près d'Athènes : des quartiers dévastés

Sous les pieds de Christophe, son toit est ravagé par les flammes. En pleine nuit, le feu dévore la forêt autour de chez lui et s'engouffre dans le quartier. "On a eu très peur... Heureusement que le feu n'est pas entré dans la maison", dit-il. Tout le monde n'a pas eu cette chance. Plusieurs maisons sont détruites sur un paysage de chaos. Cependant, il n’y a eu aucune victime. Les habitants ont juste eu le temps de fuir. "Notre maison a brûlé. On n'a plus rien", affirme un habitant. À la tronçonneuse ou au bulldozer, on a la même priorité autour d'Athènes. Des ponts entiers de forêt sont rasés. Chacun apporte son aide pour stopper une éventuelle reprise de feu. Des salariés d'une société de construction arrosent les zones encore épargnées par le feu pour lui faire barrage, car les premières habitations ne sont qu'à quelques mètres. On doit gagner du temps face à des incendies rapidement hors de contrôle. Rien que les trois derniers jours, près de six mille hectares ont brûlé autour d'Athènes. TF1 | Reportage S. Chevallereau, C. Blanquart, P. Véron