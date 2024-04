Feux, ventilateurs... facture salée pour sauver la récolte

Au petit matin, Amélie Neau, viticultrice à Bellevigne-les-Châteaux, peut enfin souffler. Ses bourgeons n'ont pas gelé dans la nuit de dimanche. Une bonne nouvelle qu'elle doit à une grande tourelle. L'hélice au bout permet de récupérer l'air chaud en hauteur et de le projeter sur les vignes. Cette tour installée en 2017 a un coût, 40 000 euros financés par sa coopérative, ce à quoi il faut ajouter le prix du gaz pour la faire fonctionner. Pour réchauffer ses quatre hectares de vignes, elle avait aussi installé ces centaines de bouges, au cas où. Elle ne les allume qu'en cas de températures glaciales, en dernier recours, car cela coûte très cher. À 400 km plus au sud, José Perez utilise une autre méthode pour protéger ses vergers, de l'eau aspergée directement sur les bourgeons. L'installation lui a coûté 70 000 euros. Et ce n'est pas tout, chaque nuit, il dépense 1 000 euros en eau pour faire fonctionner son système antigel. Le manque de trésorerie pousse neuf arboriculteurs sur dix à ne pas s'assurer. Surtout que ces assurances coûtent de plus en plus cher. TF1 | Reportage P . Corrieu, M. Monnier, T. Vartanian