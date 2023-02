Février, c'est l'heure des poireaux !

Les poireaux ont bien poussé tout l'hiver, il est temps de les récolter. Mais attention à ne pas les arracher n'importe comment. Il faut être équipé avec une petite bêche parce qu'ils sont ancrés profondément. Le poireau est résistant et il traverse les siècles ainsi que les saisons sans craindre le gel ni la chaleur. Ce qui est formidable avec ce légume, c'est qu'on peut en manger toute l'année. C'est le bon moment pour semer ses poireaux d'été dans la serre. A la mi-février, on commence les premiers semis. Une fois qu'on a semé nos petites graines de poireau, on recouvre légèrement de terre à semis et puis on arrose délicatement. C'est la toute première étape. La deuxième étape de la culture, c'est à partir du mois de mai. On récupère les légumes, puis on ébarbe les racines avant de couper la queue. Il ne restera plus qu'à les replanter en pleine terre. En cuisine, Sandrine revisite un classique : des poireaux vinaigrette cuit au four. On va commencer par couper la tête du légume et une partie des feuilles. Une fois nettoyés, il suffit de disposer les poireaux dans un plat en ajoutant de l'huile d'olive, du sel, du poivre avant d'enfourner. TF1 | Reportage J. Jeunemaître, R. Cann. M. Pirckher