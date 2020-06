Fiasco scientifique autour de la chloroquine

Le 26 mars dernier, le ministre de la Santé a interdit la prescription d'hydroxychloroquine en dehors des formes graves. En cause, le médicament comporte des effets secondaires cardiaques. Ce n'est pas l'avis du professeur Didier Raoult qui, de son côté, le préconise contre le Covid-19. Une bataille féroce s'est ainsi déclenchée sur le sujet. Si aujourd'hui, l'hydroxychloroquine a été retirée de tous les essais cliniques en cours, le débat, lui, est loin d'être terminé.