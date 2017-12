Des fidèles et fans de Johnny Hallyday se sont recueillis à l'église Saint-Roch

Dans la soirée du jeudi 7 décembre, plusieurs fans de Johnny Hallyday sont venus se recueillir à l'église Saint-Roch, la paroisse parisienne des artistes. Tour à tour, ils lui ont rendu hommage, une bougie à la main. Durant la veillée, ses chansons ont supplanté les chants liturgiques. Et le temps d'une soirée, le "monstre sacré" a réuni des fidèles mais aussi des personnes beaucoup moins habituées à la paroisse. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 08/12/2017 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 8 décembre 2017 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.