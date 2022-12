Fiers de nos Bleus

Il suffit de passer devant un kiosque à journaux pour comprendre notre humeur ce lundi matin. À la Une du quotidien régional "Midi libre", par exemple, s'affiche "Si loin, si près". Des Bleus battus, mais qui rentrent au pays la tête haute, selon le journal sportif "L'Équipe". Sans surprise, ce match historique est dans toutes les discussions. Tout le monde se remémore la remontée spectaculaire des Bleus. Avec un héros, Kylian Mbappé. Son visage est sur toutes les Unes et son triplé dans la tête de tous les spectateurs. Même ceux qui d'habitude ne suivent pas le football. Le parisien "Aujourd'hui en France" a titré : Fier de nos Bleus. Et ce n'est pas cette famille qui dira le contraire. "Ce qui m'a fait plaisir, c'est de les voir tous regardé ça au temps de quatorze ans jusqu'à quinze mois. Ils étaient tous à fonds", confie la mère. Victoire ou pas, finalement qu'importe, l'Équipe de France aura rassemblé, une fois encore, tout un pays derrière elle. TF1 | Reportage A. Cazabonne, C. Arrigoni