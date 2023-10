Fiers : une marque "handi-solidaire"

Des produits fabriqués par des personnes en situation de handicap, vous en croiserez de plus en plus dans les rayons. Ils ont désormais une place de choix dans les grandes surfaces. Miel, épices, ou encore confiture, tous sont rassemblés sous une seule marque, "Fiers", avec une couleur vive pour être bien identifié par les clients. Mais ces produits estampillés "Handi-solidaire", sont-ils plus chers ? Pour rester dans les prix du marché, Fiers bénéficie d’un coup de pouce. Auchan, mais aussi Carrefour et Intermarché ont accepté de renier sur leur marge. Derrière ce tour de force, il y a Camille et Antoine. Tous deux travaillaient dans une grande entreprise agroalimentaire avant de lancer cette marque pas comme les autres, sans but lucratif. Jusqu’à 60 % du prix de vente est directement reversé à quatre entreprises adaptées qui fabriquent ou conditionnent ces produits dans tout le pays. Dans une de ces entreprises spécialisées, l’enjeu est désormais industriel, mais le rythme reste adapté à chacun. Si le travail des personnes en situation de handicap est plus visible, leur taux de chômage est encore aujourd’hui deux fois plus important que la moyenne. TF1 | Reportage J. Roux, D. Pires