Fierté française : la baguette au patrimoine mondial !

De la farine, de l'eau, du sel, et de la levure pour un produit d'exception : la baguette. Cet emblème français dans le monde entier est enfin mis à l'honneur par l'Unesco. Ce mercredi matin, dans les boulangeries, on est forcément un peu enchantés. Forcément, la baguette, le monde entier nous l'envie. Plus que le simple produit, pour les boulangers, c'est surtout la fierté de voir leur savoir-faire artisanal reconnu. Chaque année, six milliards de baguettes sortent de nos fournis. La baguette rejoint une liste déjà bien garnie du patrimoine immatériel de l'humanité français, aux côtés des fest-noz, ces danses traditionnelles bretonnes, les repas gastronomiques, ou encore les parfums de la ville de Grasse (Alpes-Maritimes). Une reconnaissance qui va faire du bien à toute une profession qui est aujourd'hui en déclin, et qui espère, grâce à cette distinction, d'attirer de nouveau boulangers. Depuis 50 ans, 400 boulangeries disparaissent chaque année dans l'Hexagone. TF1 | Reportage I. Bornacin, H. Dreyfus, F. Le Goic