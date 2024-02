Figurines, un talent au millimètre près

Un monde extraordinaire fait de milliers de figurines. Un univers ludique pour des passionnés comme Helen et Benjamin. Quittons ce musée de Compiègne pour rejoindre leur atelier, car de cette passion commune est née leur profession. Benjamin est sculpteur de miniatures. Ces dernières créations, une Jeanne d'Arc en préparation, la reine d'Angleterre pour un magasin de Londres et Napoléon pour des boutiques dans l'Hexagone. En partant d'une gravure, il prépare un prototype dans de la résine, et après plusieurs journées de travail, le personnage est presque fini. Changement de décor avec le moulage du prototype dans des blocs de silicone. Le but, couler du métal dans ces moules. Sous le regard admiratif des petites reines d'Angleterre apparaît donc Bonaparte. Le travail d'Helen peut débuter. Elle est artiste et au fil du temps, elle va des couleurs à l'empereur. Un travail des plus minutieux, parfois plus de 24 heures par miniature. Deux semaines plus tard, direction la boutique du musée des Invalides à Paris pour livrer cinq petits Napoléon bruts sans couleurs en étain poli. Quelques minutes plus tard, ils trônent dans la boutique. TF1 | Reportage J. Chubilleau, S. Hernandez