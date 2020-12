File d’attente à Strasbourg pour se faire tester

Avant de partir faire leurs courses de Noël, nombreux sont ceux qui se font dépister. Dans le laboratoire de Lingolsheim, près de Strasbourg (Bas-Rhin), on est passé de 150 à 600 tests par jour. Avec ou sans rendez-vous, ils le font tous pour se rassurer et rassurer les proches. Ils sont d'ailleurs unanimes sur un point : c'est pour le bien de tout le monde. On est très loin des premiers cafouillages, puisque pour tenir le rythme, les laboratoires ont appris à s'organiser. Chez Biogroup, on a multiplié toutes les équipes, que ce soit au niveau administratif, pour les saisies, ou au niveau technique, à la fois pour les prélèvements et pour assurer des résultats en moins de 24 heures. Dans un autre labo strasbourgeois, on remarque aussi l'effet Noël. Désormais, tous les membres de la famille se font tester pour ne prendre aucun risque. Même les plus jeunes qui sont asymptomatiques y passent. En outre, l'arrivée du vaccin tant attendu ne devrait pas faire baisser immédiatement la demande. Le test PCR restera incontournable pour quelques mois encore.