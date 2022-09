File d'attente pour s'inscrire chez le médecin traitant

La semaine dernière, une longue file d’une centaine de personnes est venue s’inscrire chez le généraliste d’Évron. Un nouveau médecin a été appelé à remplacer plusieurs praticiens partis à la retraite. Ce lundi matin, quelques patients tentent encore leur chance devant la maison médicale. "J’étais déjà venue vendredi, la queue était tellement longue que j’ai désespéré", affirme cette dame. Parmi les personnes, des retraités et ce père de famille sont sans médecin depuis plusieurs mois. Des cas qui ne sont pas isolés ici, 3 000 patients n’ont plus de généraliste dans la commune et ses environs. Cette femme, elle, a réussi à s’inscrire. "Je suis soulagée", confie-t-elle. À Évron, beaucoup s’inquiètent du manque de praticien. Du côté de la mairie, on cherche des solutions. Le nouveau médecin débutera sa consultation dans quinze jours, il devra gérer 500 patients. Un autre généraliste est attendu à la fin de l’année. L’hôpital le plus proche est situé à Laval, 30 kilomètres de distance et une demi-heure de route. TF1 | Reportage N. Hesse, S. Guerche