Filet à provisions : la maison "Filt" au Calvados fabrique cet accessoire redevenu à la mode

Les filets à provisions attirent l’œil dans une rue commerçante et font immédiatement remonter des souvenirs. "Je connais ça depuis que je suis toute petite", confie une dame. "Ça fait penser aux anciens temps, mais c'est avec de jolies couleurs maintenant", se réjouit une autre. Cette droguerie "Legrand" à Trouville (Calvados) est très attachée à l'histoire locale et forcément à celle des filets à provisions fabriqués à quelques kilomètres de là. C'est un succès auprès de toutes les générations. Le célèbre filet de mémé se décline en toutes les couleurs et les tailles. Il est même devenu la star sur les réseaux sociaux, jusqu'au Japon où il s'impose comme un véritable accessoire de mode. Cette nouvelle vie, il la doit à Catherine et à Jean-Philippe. Ce couple a acheté la maison "Filt" il y a 20 ans. Cette entreprise fabrique du filet de provisions depuis 1960. Il a d'abord été cousu à la main pour transporter les pommes de terre. Puis, il a complétement disparu pendant plus de 30 ans et avec lui toute une technique de fabrication que les nouveaux propriétaires vont faire renaître.