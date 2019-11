Filière du bois : des postes à pourvoir dans les scieries de l'Ain

La filière du bois recherche de la main-d'œuvre. Dans l'Ain, malgré des conditions de travail convenables, une entreprise manque d'effectifs. Pour optimiser le recrutement, les scieries ont alors créé leur propre école du bois. Conçue au départ pour recevoir des lycéens et des apprentis, la formation accueille désormais des demandeurs d'emploi et des personnes en reconversion professionnelle. Au total, il manquerait une centaine de salariés dans les scieries de la région. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 07/11/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 7 novembre 2019 des reportages sur l'actualité politique, économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.