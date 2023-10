Film : Albert Dupontel qualifié pour le "Second tour"

Albert Dupontel est de retour, derrière et devant la caméra, avec une recette dont il a le secret. Un regard explosif, loufoque et inquiet sur les turpitudes du monde. Dans "Second tour", il met en scène un candidat à la présidence de la République, un écologiste humaniste obligé d'avancer masqué pour ne pas contrarier les lobbies qui financent sa campagne. "Je vais être optimiste même si aujourd'hui, je manque un peu d'argument. Le fait d'avoir des enfants est un acte philosophique, fort pour dire les sauveurs viendront. Je pense qu'il faut qu'on les éduque, qu'on leur prépare et que l'on leur parle bien, ce qui n'est pas forcément le cas en ce moment", dit ce célèbre acteur et réalisateur. Une anxiété qu'Albert Dupontel soigne par le rire. Dans ce film, le comique est porté par un duo de journalistes. "C'est un cinéma populaire dans le sens noble... Il y a ce rire libérateur, rassembleur, guérisseur", affirme Cécile de France, actrice dans le film. Albert Dupontel signe avec cette fable politique sont huitième long-métrage. TF1 | Reportage S. de Vaissière, M. Merle