Film "Elle & lui" : la voix de l'amour

Une voix inconnue peut faire basculer une vie. La vie de Marco, donc, va basculer au moment où il décide de dépanner cette voix mystérieuse. "C’est intéressant de voir comment notre imaginaire travaille et nous fait croire encore plus que parfois, on voit des images", confie Galatea Bellugi, alias Bulle. Une aventure nocturne particulièrement agitée. "La nuit a son identité et ceux qui habitent la nuit lui apportent cette identité-là", explique à son tour Victor Belmondo, qui incarne Marco. Le film s’amuse à faire rimer romance et course-poursuite, burlesque et thriller. TF1 | Reportage S. De Vaissière, M. Gatineau