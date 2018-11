La fin annoncée du chauffage au fioul et des véhicules roulant au diesel passe mal

Le 14 novembre, Edouard Philippe a annoncé l'arrêt, d'ici dix ans, du chauffage au fioul. L'exécutif compte également, après la hausse des prix du carburant, mettre fin aux véhicules roulant au diesel. Pour les retraités, changer de voiture et de chaudière est au-dessus de leurs moyens. Car malgré les aides, la hausse de la CSG a fortement impacté leur pouvoir d'achat. "Ceux qui nous gouvernent sont complètement déconnectés de la réalité", dénoncent-ils. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 15/11/2018 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 15 novembre 2018 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.