Etats-Unis : fin de cavale pour les ours cambrioleurs

Fin de cavale pour Hank The Tank, l'ourse la plus recherchée de Californie. 180 kilos, 21 cambriolages à son actif, des kilos de nourritures dérobés : l'ourse sévissait depuis plus d'un an. Elle a été filmée en flagrant délit par des riverains ou des vidéos de surveillance. On la voit prendre ses aises sur la terrasse d'un particulier, ou encore se gratter la panse juste après son larcin. Agissant seule ou accompagnée de ses trois petits, été comme hiver, Hank The Tank n'avait peur ni des hommes, ni des obstacles. Fenêtres brisées, portes de jardin et de garages arrachées, les indices ont été rassemblés par une police patiente, qui a finalement confondu la coupable. Endormie pour des prélèvements, son ADN a parlé. Reconnue coupable, l'ourse ne sera cependant pas euthanasiée. Devenue une star, elle aura un traitement de faveur et sera conduite dans une réserve. TF1 | Reportage S. De Vaissière, C. Bienenfeld