Fin de course pour le chariot en plastique

Dans les allées d'un supermarché, le consommateur ne fait pas vraiment de différence. Plastique ou acier, même chariot, contenance identique, reste une question centrale au moment de faire ses courses. Lancés il y a une dizaine d'années et présentés comme une petite révolution, les chariots en plastique sont aujourd'hui en passe de disparaître des parkings de supermarchés. Plus polluants et pas forcément plus légers. "Le chariot en métal va durer dix ou quinze ans. Ensuite, d'un point de vue écologie, le plastique, c'est une catastrophe", explique Sébastien Vasseur, responsable commercial. Plus écologiques, plus économiques à l'achat et à l'utilisation, les chariots en fer font leur retour. Un virage à 180 degrés opéré par une marque française emblématique, Caddie. Principal argument par l'entreprise : le recyclage. Par ailleurs, l'acier est aujourd'hui bien plus rentable, 30% moins cher que le plastique. Une démarche environnementale comprise des consommateurs. Désormais, les 100 000 exemplaires produits chaque année par l'entreprise Caddie seront exclusivement en acier. TF1 | Reportage P. Vogel, A. Jurquet