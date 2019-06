Les élèves attendent la fin de l'année scolaire avec impatience

C'est la fin de l'année scolaire pour les élèves qui n'ont pas à passer des examens officiels. Ce 11 juin 2019, un air de vacances règne déjà dans les cours des écoles. Dans certains lycées, les heures d'étude ont été allégées à cause de la préparation du bac. Et pendant que certains élèves partent en voyage de fin d'année, d'autres vont partir en stage de deux semaines en entreprise. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 11/06/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 11 juin 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.