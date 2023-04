Fin de la 2G-3G : des appareils bientôt hors service

On les croyait reléguer au fond du tiroir, mais ce vendredi matin au marché, on a trouvé encore quelques portables à l'ancienne. Sauf qu'ils pourraient bientôt disparaître. Les opérateurs de téléphonie ont décidé d'arrêter les réseaux 2G et 3G à partir de 2025. "Il va falloir que je change de téléphone", explique une passante. Attention, quelques smartphones des premières générations sont aussi concernés. Ce vendeur pense profiter de nouvelles ventes, mais il sait aussi qu'il fera quelques déçus. "Jusqu'en 2019, voire 2020, des petites marques ont sorti des téléphones pas chers et qui font uniquement 3G ou 3G+", explique Alexandre, vendeur et réparateur de téléphones. Au-delà de la téléphonie, de nombreux secteurs pourraient pâtir de la fin du réseau 2G, car autour de nous, des objets insoupçonnés ont des composants électroniques qui en dépendent. La moitié des ascenseurs français pourraient notamment être concernés. Les technologies avancent à grande vitesse et le réseau 6G est déjà annoncé à l'horizon 2030. TF1 | Reportage M. Giraud, K. Gaignoux. R. Hellec