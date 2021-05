Fin de la limite des dix kilomètres : un nouveau vent de liberté

Dépasser les dix kilomètres et pouvoir enfin fouler le sable, beaucoup l'attendait depuis près d'un mois. Sur la plage de Bidart (Pyrénées-Atlantiques), chacun reprend ses activités avec soulagement. "C'est complètement une délivrance !", se réjouit un passant. D'autres n'ont pas attendu le déconfinement pour prendre l'air. Pour les randonneurs qui habitent sur la côte, la fin des restrictions de déplacement annonce surtout des retrouvailles. "Il nous tarde le week-end prochain pour être avec notre petit-fils", confie l'une d'entre eux. Dans la boulangerie du village, on peut enfin se projeter. "Ça va permettre de se déplacer et de remonter la côte landaise", déclare un habitant. "Avec le beau temps, on espère avoir un peu plus de monde pour les prochains week-ends", lance la boulangère Jocelyne Jarre. Pour l'instant, il faut se contenter d'un café à emporter. Encore un peu de patience, il faudra attendre le 19 mai pour s’asseoir en terrasse et voir le couvre-feu repoussé à 21 heures.