Fin de la quarantaine pour les voyageurs venant de France : les Britanniques de retour à Saint-Malo

Les ferries entre Saint-Malo (Ille-et-Vilaine) et le Royaume-Uni vont enfin pouvoir reprendre. Une nouvelle qui fait sourire Valérie Cabot, gérante de la crêperie "Le corps de garde". "C'est la vie qui reprend", a-t-elle déclaré. Dans son commerce niché sur les remparts, la clientèle britannique représente 20% de son chiffre d'affaires. À partir de dimanche, le Royaume-Uni n'impose plus de quatorzaine aux personnes vaccinées en provenance de l'Hexagone. Les Britanniques pourront donc voyager sereinement à Saint-Malo. Cela représente également une nouvelle clientèle pour les commerçants. Une maroquinerie accueille dernièrement de plus en plus de touristes étrangers. Selon elle, les marques françaises sont recherchées et donc les produits sont différents de ceux trouvés à l'étranger. La décision du Royaume-Uni est d'une durée d'un mois reconductible. À Saint-Malo, les professionnels du tourisme espèrent un retour durable des Britanniques.