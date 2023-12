Fin de la trêve entre Israël et le Hamas : les combats reprennent à Gaza

La trêve aura duré une semaine. À sept heures ce vendredi matin, elle vole en éclats. Du nord au sud de la bande de Gaza, on assiste à ces mêmes scènes de chaos, de rescapés sorti de décombres et des mères inconsolables. Depuis un hôpital débordé, le porte-parole local de l'UNICEF laisse éclater sa colère. "Pour ceux qui ont de l'influence, ne rien faire, c'est autoriser la mort d'enfant. C'est une guerre contre les enfants", a dit James Elder, porte-parole de l'UNICEF. Dans la nuit, des tractations ont eu lieu pour prolonger le cessez-le-feu, en vain. Israël accuse le Hamas d’avoir violé l’accord et tiré des coquettes en premier. Cette reprise des combats fait craindre le pire aux proches des otages. À Tel Aviv, notre équipe assiste à une manifestation des familles d’otage. "On ne sait pas ce qu’on peut faire maintenant. Tout est entre les mains de notre gouvernement. J’espère qu’ils vont tout faire pour libérer les otages. Nous, on ne peut rien faire", affirme un homme. Les familles se sentent impuissants, alors qu’environ 130 otages seraient encore retenus dans la bande de Gaza. TF1 | Reportage E. Lefebvre, L. Boudoul, F. Amzel