Fin de la vignette verte : moins de contrôles ?

Pour un excès de vitesse, les policiers municipaux vérifient tous les documents du conducteur. Pourtant, ils ne demandent pas l’assurance, car depuis le 1er avril, la vignette d’assurance accrochée sur le pare-brise et la carte verte qui l’accompagne ne sont plus obligatoires. Auparavant, en cas d’oubli, ou si la vignette n’était plus valable, les policiers municipaux dressaient une amende de 35 euros. Ils ne peuvent maintenant plus vous verbaliser pour cela. Sans documents, vérifier que les automobilistes ont bien une assurance devient compliqué. La police municipale n’a pas accès au fichier informatique des véhicules assurés. Pour le savoir, ils doivent appeler la police nationale ou les gendarmes. À la fourrière, avant de rendre un véhicule, les policiers vérifient l’assurance. Là encore, ils n’ont pas accès à la liste des véhicules assurés. Selon eux, le nombre de fraudeurs devrait diminuer ; 700 000 automobiles roulent encore sans assurance. TF1 | Reportage M. Chaize, F. Marchand, R. Ribiero