Assurance auto : ce que change la fin de la vignette verte

Après 40 ans d’existence, ce macaron vert à poser sur nos pare-brises est devenu un automatisme. Plus de risque puisque la carte d’assurance va bientôt disparaître. À partir du 1er avril, vous n’aurez plus à faire ce fameux geste qu’on a tendance à oublier. "C’est mieux, il y a moins de papier sur le pare-brise, moins de documents à transporter", affirme un conducteur. Le contrôle se fera désormais grâce à votre plaque d’immatriculation. Les forces de l’ordre pourront accéder à vos informations via un fichier alimenté en temps réel par les assureurs. Vous pourrez également consulter ce fichier. Sans vignette ni carte verte, vous pourrez faire votre constat en ligne ou bien de façon manuscrite à l’aide d’un nouveau document : le mémo. Autre objectif, réduire les fraudes à l’assurance estimées en 2022 à près de 190 millions d’euros. En évitant d’imprimer 50 millions de cartes vertes chaque année, ce nouvel outil réduit la paperasse et rend les contrôles plus fiables avec moins de 1% d’erreur. À partir du premier avril, plus d’impression de carte verte ni d’envoi postal, une économie de 60 millions d’euros par an pour les assureurs. TF1 | Reportage S. Agi, J. Chaize, B. Gereys