Fin de l'état d'urgence sanitaire : ce qui va changer

Quelques changements seront à noter au vu de la fin de l'état d'urgence sanitaire. À partir de samedi, ce sera la fin de la trêve hivernale. Pour les amateurs de sports, il y aura une nouvelle jauge pour accéder aux stades et aux hippodromes. Sur le plan économique, il faudra retenir deux mesures très importantes concernant les salariés : le retour du jour de carence et celui du plafond des heures supplémentaires défiscalisées. Que faire en cas d'éventuel reconfinement ?