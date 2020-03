Fin de l'hiver, la période idéale pour installer des nichoirs

Un air de printemps flotte déjà à Nancy (Meurthe-et-Moselle). Il faut savoir que c'est à cette période de l'année, juste avant la fin de l'hiver, que l'on doit accrocher les nichoirs dans les jardins. Une initiative visant à limiter la baisse des populations d'oiseaux et à rétablir l'équilibre écologique.