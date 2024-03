Projet de loi sur la fin de vie : ce qui pourrait changer

C’est un projet de loi qui nous concerne tous. Pour autant, les mots peuvent faire peur. Alors plutôt que de parler de suicide assisté ou d’euthanasie, le chef de l’État ouvre la possibilité d’une "aide à mourir" et détaille chez nos confrères de La Croix ou de Libération les quatre conditions pour être éligible à ce choix : être une personne majeure, capable de discernement, être en proie à des souffrances qu’on ne peut soulager, et à cause d’une maladie incurable avec un pronostic vital engagé à court ou moyen terme. De nombreux soignants sont opposés à l’idée d’assister une personne qui ferait cette demande. Or, le projet prévoit justement qu’elle sera examinée par un collège de médecins qui devra y répondre dans les quinze jours, et surtout se mettre d’accord. En cas de réponse favorable, la prescription sera valable trois mois et remboursée par la Sécurité sociale. Ce projet de loi, qui sera présenté fin mars, prévoit aussi de renforcer les unités de soins palliatifs pour que les 21 départements qui en sont dépourvus puissent en bénéficier, comme la loi le prévoit depuis 25 ans. TF1 | Reportage S. Pinatel, C. Bayle, F. Petit