Fin des fruits et légumes sous plastique : comment emballer les radis ?

Certains conditionnements vont disparaître de vos rayons fruits et légumes. Carottes, poireaux, poires et autres produits ne pourront plus se vendre sous emballage en plastique. Une initiative qui ravit la plupart des consommateurs : "c'est très bien, il y aura moins de gaspillage de plastique", "emballer pour emballer, ça ne sert à rien". Si le carton est la solution des produits secs, les légumes humides, comme le radis, n'ont pas trouvé d'alternatives. D'ailleurs, cette nouvelle loi constitue un casse-tête pour les maraîchers. C'est le cas notamment de Régis Chevallier qui ne trouve pas encore de solutions : "on a encore besoin de temps pour trouver des matériaux, technologie un peu plus adaptée". Sauf que le temps, il n'en a pas, car la grande distribution, le client principal, ne pourra pas attendre pour mettre la loi en application. Avec cette loi et face à la hausse des coûts de production, les maraîchers ont un manque de visibilité sur l'avenir. Ils espèrent être entendus par les pouvoirs publics pour pouvoir continuer à vendre leurs légumes. TF1 | Reportage M. Monnier, N. Resmann, L. Floc'h