Fin des plastiques à usage unique : une firme française lance la touillette en papier

Dans le pays, une seule entreprise se trouvant à Parigné-l'Évêque, dans la Sarthe, fabrique des ustensiles jetables en plastique. Elle en produit 750 millions chaque année. Pourtant, depuis le 1er janvier 2020, une nouvelle loi interdit leur usage. Pour sauver ses 18 salariés, l'entreprise s'est lancée dans la fabrication de touillettes en papier. En plus des bols et des gobelets qu'elle conçoit, ces dernières représentent un tiers de son activité.