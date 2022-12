Fin des prospectus : comment repérer les promos ?

Dans quelques jours au premier janvier 2023, les clients de ce supermarché ne recevront plus de prospectus dans leurs boîtes aux lettres. C'est la fin d'une époque. Dans les rayons, on est plutôt partagé. Certains clients vont passer par Internet et d'autres, qui n'ont pas accès à des moyens plus modernes, regrettent cette disposition. Des prospectus, il y en aura encore, ils n'ont pas complètement disparu. On les trouvera à l'entrée des magasins seulement. Avoir des prospectus est le bon moyen de repérer les promos pour quelques clients. Mais aujourd'hui, les bonnes affaires se trouvent sur les téléphones. Pour les enseignes, moins de papiers, c'est bon pour la planète et c'est moins cher. "C'est du gaspillage de papier, c'est du gaspillage de ressources et les prix augmentent", affirme Thomas Pocher, directeur du supermarché Leclerc. D'autant que toutes les enseignes ont des applications dans lesquelles on peut trouver chaque jour les promos. "Ça fait plus d'un an qu'on a lancé ce QR code, il permet de découvrir chaque semaine nos promotions d'une manière digitale" explique le directeur du hypermarché Auchan, François Ducrocq. Dans l'Hexagone, on distribue 900 000 tonnes de prospectus papiers dans les boîtes aux lettres chaque année. TF1 | Reportage S. Hembert, M. Debut, G. Delobette