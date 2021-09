Fin du masque à l'école : le Pas-de-Calais devrait être concerné

Les parents et les enfants de l'école Sainte-Croix arrivent masqués ce jeudi matin. Mais ici, à Arras comme dans le Pas-de-Calais, les masques vont bientôt tomber. Le taux d'incidence est de 30 pour 100 000 habitants. C'est un soulagement pour les petits. "On pourra revoir les têtes des copains", confie l'un d'entre eux. Et du côté des parents, l'annonce du gouvernement sur la fin du masque est inespérée. "Bonne nouvelle" ; "Ils pourront enfin respirer", lancent des mères de famille. Les autres gestes barrières, notamment le gel hydroalcoolique chaque matin à l'entrée, se poursuivent. "Nous, les enseignants aussi, on va retrouver un certain confort. Le port de masque n'était pas forcément évident dans la prise de parole", explique Christophe Leuwers, directeur de l'école Sainte-Croix. Mais le 4 octobre, les professeurs doivent encore garder le masque. Et ils espèrent aussi pouvoir l'enlever rapidement. "Si les gestes barrières continuent à être bien appliquées, je ne vois pas en quoi c'est un problème" ; "Après, il ne faudrait pas que ça se suive de fermeture de classes avec une remontée du taux d'incidence", disent certains.