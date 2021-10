Fin du masque à l'école : les élèves de l'Hérault respirent à leur tour

Ce lundi matin en classe, on peut enfin voir un sourire et le visage des copains. Les masques tombent pour la première fois de l'année dans l'Hérault. Une libération pour les élèves de CM1. "On s'entend mieux, on respire plus", "avant, le soir on avait mal à la tête", "à force d'avoir de la buée sur mes lunettes, j'en avais un petit peu marre", témoignent-ils. Plus à l'aise, les enfants participent davantage à l'oral. Pour l'enseignante, observer ces visages, c'est aussi mieux comprendre ses élèves. Devant une autre école de Montpellier, l'abandon du masque fait l'unanimité chez les parents. "Je pense qu'il est temps de passer à autre chose, d'avoir un climat un peu plus serein", précise l'une d'eux. Alors que le masque redevient obligatoire en Lozère où l'épidémie repart, certains s'interrogent s'il n'est pas trop tôt pour les enlever. C'est un assouplissement généralisé dans l'Hérault. Plus de masque obligatoire dans les cinémas, les musées ou les salles de spectacles. Depuis samedi, le public peut retirer le masque dans tous les établissements où l'on présente le pass sanitaire.