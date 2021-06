Fin du masque en plein air : la délivrance !

C'est une bonne surprise ce jeudi matin avant d'entrer en classe. Tout le monde n'est pas encore au courant, mais les enfants peuvent désormais jouer dans la cour de récréation sans porter leurs masques. Après des mois masqués, ils n'en reviennent pas. "C'est une bonne nouvelle", confie l'un d'entre eux. Pour les parents, c'est un soulagement. "C'est une très bonne chose", lance un père de famille. "Soyons honnête, ça fait un moment qu'on n'en portait plus", témoigne une mère. Sur le Vieux-Port, même s'il fait 28 °C ce matin, on respire aussi. Les masques ont presque disparu et les Marseillais retrouvent le sourire. "Pouvoir voir enfin les visages des gens, les expressions, retrouver une sérénité", confie une jeune femme. C'est une partie de nous qui revient", explique un homme. Mais pour certains, c'est devenue une habitude. Ils veulent rester prudents. "Je ne sais pas si ce n'est pas trop tôt", confie une femme. Un peu plus loin sur le marché du Prado, le masque est encore obligatoire en raison des contacts rapprochés. Mais cela n'est toujours pas compris.