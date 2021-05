Fin du masque obligatoire en extérieur : les habitants de Charente-Maritime retrouvent le sourire

Sur les plages du Var et dans 32 communes de Charente-Maritime, tomber le masque est désormais possible depuis ce mercredi matin. C'est notamment le cas à Royan au grand bonheur des habitants qui s'accordent à dire qu'ils n'ont pas besoin de masque pour vivre. La préfecture a décidé d'alléger la réglementation, car le taux d'incidence n'est plus que de 50 cas pour 100 000 habitants. Du coup, certains parlent déjà du masque au passé. Seulement, quand on regarde dans les détails, c'est beaucoup moins simple. En effet, l'obligation est toujours valable autour des écoles, des lieux de culte, des cimetières et dans certaines zones du centre-ville. Chose que les Royannais comprennent : "il ne faut pas tout relâcher d'un coup, car si c'est pour mieux repartir, ce n'est pas la peine". Chacun ici a conscience qu'un retour à la normale n'est pas pour demain. Dans le reste du département, pour les villes plus importantes telles que La Rochelle, les masques restent obligatoires à partir de onze ans jusqu'au 15 juin.