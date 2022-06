Fin du procès du 13-Novembre : verdict mercredi

Les victimes et leurs familles espéraient tant de cette journée. Elles sont venues ce lundi matin entendre les derniers mots de Salah Abdeslam. Pour le principal accusé, ultime occasion de prendre la parole. Le Franco-Marocain de 32 ans a, une nouvelle fois, dénoncé ses conditions de détention. Une forme de victimisation qui passe mal auprès des parties civiles. "Il a été égal à lui-même, y compris dans sa maladresse. Il présente ses excuses, puis, tout de suite derrière, il s’apitoie un peu sur lui-même", affirme le père d’une victime du Bataclan. De son allégeance réitérée à l’État islamique au premier jour de l’audience, jusqu’à ses larmes et sa demande de pardon aux victimes, la défense de Salah Abdeslam a évolué au cours de ces dix mois de procès. Les victimes attendent le verdict mercredi. "On a mis notre vie en suspens pendant dix mois. On a essayé de sortir intact de ça. Maintenant, on est vraiment impatient que ça s’arrête", confie un rescapé. Pour Salah Abdeslam, le Parquet national antiterroriste a requis la perpétuité incompressible, et pour les treize autres accusés, entre cinq ans et 22 ans de prison. TF1 | Reportage B. Guenais, A. Guillet, A. Teissier