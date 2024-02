Fin du ramassage à domicile, les poubelles s'amoncellent

Oubliez les éboueurs qui passent très tôt le matin devant chaque porte. À Saint-André-de-Cubzac (Gironde) désormais, il faut apporter soi-même ses déchets dans des bacs qui s’ouvrent à l’aide d’une carte. Ce n’est pas pratique pour certains. D’autres se sont facilement adaptés. L’objectif de ce nouveau système est de diminuer la quantité de déchets, mais aussi d’inciter les habitants à trier beaucoup plus. Dans un centre de tri, les camions de collecte viennent décharger leur benne. À l’intérieur des sacs-poubelles, on trouve beaucoup de déchets qui n’ont rien à y faire. Près de 60 000 tonnes de déchets recyclables sont enfouis chaque mois, soit une facture de plus de sept millions d’euros. Mais d’après les élus, ce système a renforcé les incivilités. Des déchets sont éparpillés partout aux alentours des bacs. Les exemples sont nombreux et posent des questions sanitaires. C’est pour cela que, pour la première fois, le tribunal de Toulouse vient de condamner une communauté de communes à revenir à la collecte en porte-à-porte. D’autant plus que ces bacs sont difficiles d’accès pour certains habitants. TF1 | Reportage A. Vieira, N. Forrestier