Fin du tarif réglementé du gaz : le casse-tête

Voici un courrier envoyé par Engie à plus de 2,5 millions de ses clients. Il concerne tous ceux encore sous contrat au tarif réglementé du gaz. Son titre : "Pour tout comprendre", mais dans le détail, rien n’est clair. Et cela commence dès les premiers mots : des abréviations, des phrases purement techniques qui posent plus de questions que de réponses. Comme le résume un consommateur, "le seul truc qu’on comprend, c’est qu’on va se faire avoir". Alors pour comprendre, nous sommes allés sur le site indiqué par Engie. Tout est en anglais et pas vraiment d’explications claires. Nous avons donc contacté Engie avec cette question simple : quels seront les tarifs en juin prochain ? Selon un responsable, les prix dépendent de plusieurs points. Alors, ils ne peuvent pas encore nous donner un ordre de grandeur. Pourtant, d’après UFC-Que Choisir, il y aura bien une hausse. Si le calcul était fait aujourd’hui sur la base du kWh, cela représenterait une augmentation jusqu’à 3%. En attendant, si vous voulez changer d’opérateur, rien de plus simple. Pas de résiliation de contrat, pas de coupure à prévoir, ni de changer son compteur. TF1 | Reportage L. Romanens, J. Maviert, P. Marcellin