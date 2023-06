Fin du tarif réglementé du gaz : l’heure du choix

Cet habitant de Tour (Indre-et-Loire) a toujours eu un contrat de gaz au tarif réglementé. Jusqu'ici, il se posait peu de questions. Mais depuis qu'il sait que son offre prend fin dans cinq jours, il est perdu. D'après lui, il est difficile d'obtenir des informations sur les prix. Alors que faire ? Si vous n'effectuez aucune démarche à partir du 1er juillet, vous serez redirigé vers une offre passerelle proposée par Engie. Son tarif, disponible sur le site www.info-gazpasserelle.engie.fr, changera chaque mois en fonction de votre consommation et de votre commune. Mais attention, si cette offre est avantageuse aujourd’hui, elle pourrait ne plus l'être demain. Vous pouvez également choisir une nouvelle offre. Pour vous aider à comparer les fournisseurs, le gendarme de l'énergie publie chaque mois un prix repère. Ceci est fixé à huit centimes d'euros par kilowatt-heure pour le mois de juillet. Attention donc aux offres abusives et aux démarchages téléphoniques, parfois insistants de la part des fournisseurs de gaz. TF1 | Reportage M. Alibert, C. Madronet, P. Schély